BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 14:36
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-----------
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız denetimden geçmiş performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862398
BIST
16:041.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -17,53
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:046,9321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0713
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:048,1424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0778
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:04432,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,31
|Açılış
|: 432,10
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.064.533
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.228.206
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.475.950
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.373.601
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.222.026
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,82
|2.054.386.235
|% 0,37
|
|GUSGR
|6,20
|1.649.946.403
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,12
|1.033.337.092
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|913.028.097
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|887.466.118
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|913.028.097
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.033.337.092
|% 0,32
|
|IHLAS
|0,93
|267.344.077
|% -6,06
|
|GUSGR
|6,20
|1.649.946.403
|% 9,54
|
|GSDHO
|2,69
|470.766.214
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8970
|8,9416
|% 0,86
|
|Frank
|7,5294
|7,5747
|% 1,24
|
|Riyal
|1,8414
|1,8506
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-4,18
|
|Altın Gr.
|431
|432
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.829
|2.864
|37,00
|
|Tam
|2.914
|2.945
|38,20
|
|Yarım
|1.415
|1.437
|18,60
|
|Çeyrek
|709
|720
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|-0,04
|