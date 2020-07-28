BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 14:37
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız denetimden geçmiş performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862401
BIST
15:571.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -17,23
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:576,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
15:578,1345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0699
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
15:57431,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,18
|Açılış
|: 431,22
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|65.621.455
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.064.533
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.228.206
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.475.950
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.222.026
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,80
|2.051.669.265
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,21
|1.640.213.752
|% 9,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.013.680.753
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|912.428.180
|% -1,72
|
|GARAN
|7,51
|885.036.592
|% -3,35
|
|EKGYO
|2,28
|912.428.180
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.013.680.753
|% 0,32
|
|IHLAS
|0,93
|267.301.132
|% -6,06
|
|GUSGR
|6,21
|1.640.213.752
|% 9,72
|
|GSDHO
|2,70
|468.920.332
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9010
|8,9456
|% 0,90
|
|Frank
|7,5272
|7,5725
|% 1,21
|
|Riyal
|1,8411
|1,8503
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-4,81
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,89
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,81
|43,81
|-0,09
|