BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9267
|8,9715
|% 1,19
|Frank
|7,5432
|7,5886
|% 1,42
|Riyal
|1,8469
|1,8562
|% 1,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,70
|Altın Gr.
|431
|431
|2,40
|Cumhuriyet
|2.829
|2.864
|37,30
|Tam
|2.914
|2.946
|38,50
|Yarım
|1.415
|1.438
|18,80
|Çeyrek
|710
|720
|9,40
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,86
|-0,76
|Gümüş Gr.
|5,31
|5,32
|-0,12
|B. Petrol
|43,96
|43,96
|0,06
Seans Raporu
- 15:52PEGYO Yüzde -5.75 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 010, 373 adet işlem
- 15:51XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 88 kaybederek (% -1.84 ) 1, 325
- 15:51 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, QNBFL, KENT
- 15:51XU100 Endeks 1, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 57 altında . İşlem hacmi 16, 442.00 milyon TL de
- 15:49BUCIM Yüzde -6.57 oranında düşüşle 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 850, 677 adet işlem