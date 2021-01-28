BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 15:30
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--------
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 tarihlerini içeren performans sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905311
BIST
16:491.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,05
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:497,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:498,9534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0247
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:49439,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,86
|Açılış
|: 439,80
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,80
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|283.492.010
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.207.714
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|ATSYH
|7,45
|1.191.273
|% -9,92
|
|GARAN
|9,20
|1.942.051.505
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,32
|1.691.620.036
|% -1,28
|
|KRDMD
|6,69
|1.254.245.348
|% 2,92
|
|KOZAL
|113,70
|1.252.898.849
|% 0,18
|
|ODAS
|3,79
|1.165.695.637
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,32
|1.691.620.036
|% -1,28
|
|TSKB
|1,79
|677.644.178
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|1.165.695.637
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,89
|827.796.678
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,38
|312.457.928
|% 0,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3629
|7,3671
|% -0,63
|
|Euro
|8,9470
|8,9534
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0465
|10,0969
|% -0,64
|
|Frank
|8,2533
|8,3030
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9619
|1,9718
|% -0,42
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|15,19
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.944
|-6,00
|
|Tam
|2.887
|2.960
|-3,81
|
|Yarım
|1.396
|1.432
|-1,84
|
|Çeyrek
|700
|716
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,71
|55,71
|0,18
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03MEGAP
Yüzde 7.14 oranında artışla 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 311, 353 adet işlem
-
17:03MEGAP
Yüzde 7.14 oranında artışla 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 311, 353 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TAVHL, KRDMD
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 88 artarak (% 0.53 ) 1, 305
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BTCIM, VERTU, TACTR, BEYAZ, PSDTC, PSDTC, PKENT, ISKPL, KONTR, PSDTC