BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 15:31
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
------
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 tarihlerini içeren performans sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905316
BIST
16:431.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:437,3746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:438,9483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:43437,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,84
|Açılış
|: 437,10
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:43
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|283.446.278
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.205.130
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|ATSYH
|7,45
|1.191.273
|% -9,92
|
|GARAN
|9,21
|1.929.511.302
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,32
|1.670.573.942
|% -1,28
|
|KOZAL
|113,80
|1.249.703.062
|% 0,26
|
|KRDMD
|6,69
|1.243.486.670
|% 2,92
|
|ODAS
|3,78
|1.162.681.504
|% -3,57
|
|EKGYO
|2,32
|1.670.573.942
|% -1,28
|
|TSKB
|1,79
|677.443.139
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|1.162.681.504
|% -3,57
|
|YKBNK
|2,89
|817.403.982
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,38
|312.328.033
|% 0,00
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3722
|7,3746
|% -0,53
|
|Euro
|8,9423
|8,9483
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,0514
|10,1018
|% -0,59
|
|Frank
|8,2542
|8,3039
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% -0,37
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|15,07
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.944
|-6,00
|
|Tam
|2.886
|2.958
|-6,33
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-3,06
|
|Çeyrek
|700
|715
|-1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,16
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58FADE
Yüzde 8.99 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 590, 454 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 45 artarak (% 0.22 ) 1, 579
-
16:57XU100
Endeks 1, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 27, 728.00 milyon TL de
-
16:57KATMR
Yüzde 6.52 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 525, 962 adet işlem
-
16:56FLAP
Yüzde 4.93 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 435, 302 adet işlem