BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 15:31
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 tarihlerini içeren performans sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905318
BIST
16:501.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:507,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:508,9501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0280
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:50439,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,87
|Açılış
|: 439,80
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,80
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|283.547.762
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.214.100
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|ATSYH
|7,45
|1.191.273
|% -9,92
|
|GARAN
|9,21
|1.953.206.788
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,32
|1.706.704.038
|% -1,28
|
|KOZAL
|114,40
|1.264.452.211
|% 0,79
|
|KRDMD
|6,68
|1.263.110.922
|% 2,77
|
|ODAS
|3,80
|1.180.781.353
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,32
|1.706.704.038
|% -1,28
|
|TSKB
|1,78
|677.789.867
|% -0,56
|
|ODAS
|3,80
|1.180.781.353
|% -3,06
|
|YKBNK
|2,90
|834.783.961
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,37
|313.096.033
|% -0,72
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3629
|7,3671
|% -0,63
|
|Euro
|8,9470
|8,9534
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0477
|10,0981
|% -0,63
|
|Frank
|8,2534
|8,3031
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% -0,46
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,95
|
|Altın Gr.
|440
|440
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.944
|-6,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|10,23
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|4,95
|
|Çeyrek
|703
|719
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|0,35
|
Seans Raporu
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