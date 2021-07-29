BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 17:34
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasında gerçekleşen performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952663
BIST
17:341.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 29,15
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:348,4768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0714
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4576
17:3410,0871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0502
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0640
17:34498,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,95
|Açılış
|: 498,65
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:34
|EDATA
|13,68
|138.217.437
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.419.065
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.967
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.750.296
|% 9,80
|
|KUYAS
|2,80
|66.094.130
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.156.072
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.156.072
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|YAYLA
|4,47
|309.353.869
|% -7,26
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|GARAN
|8,31
|1.152.108.733
|% 1,34
|
|EREGL
|20,04
|1.121.110.384
|% 6,99
|
|KRDMD
|7,82
|904.639.348
|% 3,85
|
|THYAO
|12,81
|588.264.043
|% 1,99
|
|ASELS
|15,29
|477.766.941
|% 2,89
|
|GARAN
|8,31
|1.152.108.733
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,30
|318.266.418
|% 1,77
|
|KRDMD
|7,82
|904.639.348
|% 3,85
|
|KARSN
|4,17
|344.158.341
|% 2,46
|
|YAYLA
|4,47
|309.353.869
|% -7,26
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4708
|8,4768
|% -0,84
|
|Euro
|10,0794
|10,0871
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8342
|11,8936
|% -0,14
|
|Frank
|9,3252
|9,3814
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2574
|2,2687
|% -0,67
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|19,56
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,16
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,63
|
Seans Raporu
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