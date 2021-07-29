BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 17:37
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-06.30.2021 tarihleri arasında gerçekleşen performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952672
BIST
17:241.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 31,93
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:248,4959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0523
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4802
17:2410,1109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0264
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
17:24499,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,42
|Açılış
|: 499,18
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:24
|EDATA
|13,68
|138.209.161
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.411.738
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.819
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.746.088
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|40.667.942
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|64.063.713
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.063.713
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|YAYLA
|4,47
|304.071.863
|% -7,26
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|GARAN
|8,31
|1.124.937.587
|% 1,34
|
|EREGL
|20,08
|1.063.815.967
|% 7,21
|
|KRDMD
|7,82
|836.576.425
|% 3,85
|
|THYAO
|12,81
|576.728.067
|% 1,99
|
|ASELS
|15,27
|468.152.217
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,30
|316.707.178
|% 1,77
|
|GARAN
|8,31
|1.124.937.587
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,82
|836.576.425
|% 3,85
|
|KARSN
|4,19
|333.635.659
|% 2,95
|
|YAYLA
|4,47
|304.071.863
|% -7,26
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4928
|8,4959
|% -0,61
|
|Euro
|10,1059
|10,1109
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8396
|11,8990
|% -0,10
|
|Frank
|9,3344
|9,3906
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2592
|2,2706
|% -0,59
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|20,21
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,17
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,52
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