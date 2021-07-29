BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 17:37
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-06.30.2021 tarihleri arasında gerçekleşen performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952673
BIST
17:481.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 29,49
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:488,4479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1003
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4412
17:4810,0899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0474
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0402
17:48497,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 497,39
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:48
|EDATA
|13,68
|138.232.581
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.461.728
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.900.161
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|68.138.952
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.765.374
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.196.239
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.196.239
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,44
|324.430.622
|% -7,88
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|EREGL
|19,97
|1.192.320.862
|% 6,62
|
|GARAN
|8,32
|1.184.599.819
|% 1,46
|
|KRDMD
|7,79
|944.666.156
|% 3,45
|
|THYAO
|12,80
|601.599.394
|% 1,91
|
|ASELS
|15,24
|492.170.022
|% 2,56
|
|GARAN
|8,32
|1.184.599.819
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,30
|319.315.271
|% 1,77
|
|KRDMD
|7,79
|944.666.156
|% 3,45
|
|KARSN
|4,17
|345.606.925
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,84
|139.796.374
|% 1,66
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4346
|8,4479
|% -1,17
|
|Euro
|10,0481
|10,0899
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,8080
|11,8672
|% -0,36
|
|Frank
|9,3073
|9,3633
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% -0,88
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,85
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,14
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|0,73
|
Seans Raporu
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