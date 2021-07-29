BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 17:37
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-06.30.2021 tarihleri arasında gerçekleşen performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952674
BIST
17:381.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 29,45
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:388,4696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0786
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4576
17:3810,1142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0231
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0640
17:38498,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,99
|Açılış
|: 498,74
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EDATA
|13,68
|138.220.748
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.421.668
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.979
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|66.107.366
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.750.296
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.163.472
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.163.472
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,44
|310.340.584
|% -7,88
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|GARAN
|8,31
|1.153.941.856
|% 1,34
|
|EREGL
|20,02
|1.143.128.453
|% 6,89
|
|KRDMD
|7,80
|921.241.824
|% 3,59
|
|THYAO
|12,81
|588.602.538
|% 1,99
|
|ASELS
|15,28
|480.198.933
|% 2,83
|
|GARAN
|8,31
|1.153.941.856
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,29
|318.424.922
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,80
|921.241.824
|% 3,59
|
|KARSN
|4,18
|344.285.686
|% 2,70
|
|YAYLA
|4,44
|310.340.584
|% -7,88
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4663
|8,4696
|% -0,92
|
|Euro
|10,0564
|10,1142
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,8339
|11,8932
|% -0,14
|
|Frank
|9,3244
|9,3806
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2575
|2,2688
|% -0,67
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|19,43
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,16
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,72
|
Seans Raporu
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