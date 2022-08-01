BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 16:48
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasını içeren Bağımsız Denetimden geçmiş Performans Sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050343
BIST
16:362.644
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 51,72
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:3617,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0376
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:3618,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0859
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:361.020,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.020,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:34
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|40.229.530
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.472.524
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.312.318
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.192.680
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|134.270.099
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.540.608
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|158.691.244
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|105.409.526
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,20
|2.669.867.510
|% 1,59
|
|SISE
|22,86
|2.563.101.766
|% 4,77
|
|SASA
|46,12
|1.688.228.210
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,13
|1.031.751.167
|% 1,29
|
|EREGL
|28,02
|919.515.835
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,13
|1.031.751.167
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|701.718.384
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,79
|825.189.729
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,71
|215.016.631
|% 0,00
|
|SISE
|22,86
|2.563.101.766
|% 4,77
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9225
|17,9477
|% 0,19
|
|Euro
|18,3859
|18,4182
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,8969
|22,0067
|% 0,69
|
|Frank
|18,8066
|18,9198
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,17
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.886
|36,00
|
|Tam
|6.801
|6.853
|19,00
|
|Yarım
|3.314
|3.350
|9,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.675
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|-4,56
|