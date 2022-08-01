BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 17:08
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasını içeren Bağımsız Denetimden geçmiş Performans Sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050354
BIST
16:532.650
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 57,88
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.651
En Düşük
2.600
16:5317,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:5318,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0899
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:531.022,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.022,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:50
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|GESAN
|60,75
|190.760.021
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.769.262
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.199.338
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.311.116
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|134.627.524
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.624.388
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|164.949.418
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|105.855.541
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,30
|2.725.839.427
|% 1,79
|
|SISE
|22,94
|2.660.393.987
|% 5,13
|
|SASA
|46,18
|1.735.973.961
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,15
|1.121.151.504
|% 1,94
|
|EREGL
|28,06
|966.750.763
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,15
|1.121.151.504
|% 1,94
|
|ODAS
|3,90
|704.833.766
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|867.758.874
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,70
|235.053.501
|% -0,58
|
|SISE
|22,94
|2.660.393.987
|% 5,13
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9324
|17,9409
|% 0,16
|
|Euro
|18,3950
|18,4156
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,9238
|22,0337
|% 0,81
|
|Frank
|18,8124
|18,9257
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,14
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.886
|36,00
|
|Tam
|6.801
|6.853
|19,00
|
|Yarım
|3.314
|3.350
|9,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.675
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|-4,56
|