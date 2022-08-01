BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 17:11
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasını içeren Bağımsız Denetimden geçmiş Performans Sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050355
BIST
17:072.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 59,93
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.653
En Düşük
2.600
17:0717,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0353
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:0718,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:071.020,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.020,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|40.559.522
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.250.494
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.797.201
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.324.037
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|134.851.682
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.648.555
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|166.898.061
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|106.164.211
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,25
|2.790.862.199
|% 1,69
|
|SISE
|22,96
|2.695.280.128
|% 5,22
|
|SASA
|46,06
|1.758.459.686
|% 3,55
|
|EKGYO
|3,15
|1.124.633.535
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,87
|999.195.188
|% 2,53
|
|EKGYO
|3,15
|1.124.633.535
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,87
|999.195.188
|% 2,53
|
|ODAS
|3,90
|705.585.444
|% 4,56
|
|SKBNK
|1,70
|250.850.981
|% -0,58
|
|SISE
|22,96
|2.695.280.128
|% 5,22
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9343
|17,9423
|% 0,16
|
|Euro
|18,4163
|18,4328
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,9478
|22,0579
|% 0,92
|
|Frank
|18,8190
|18,9323
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7632
|4,7871
|% 0,17
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,54
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,54
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|33,00
|
|Tam
|6.815
|6.866
|32,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,83
|
Seans Raporu
17:05
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