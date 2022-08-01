BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasını içeren Bağımsız Denetimden geçmiş Performans Sunuş raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050395BIST