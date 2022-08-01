BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 17:22
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasını içeren Bağımsız Denetimden geçmiş Performans Sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050400
BIST
18:052.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,94
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
18:0517,9023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0105
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
18:0518,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1039
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
18:051.019,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.019,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|291,50
|429.727.080
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|892.320
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.268.079
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.116.241
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|42.219.671
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|141.429.824
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|16.037.543
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|168.001.163
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|5.442.037
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.670.140.530
|% 2,18
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|SASA
|46,50
|2.048.520.501
|% 4,54
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|867.511.427
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,69
|314.033.796
|% -1,17
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9007
|17,9023
|% -0,06
|
|Euro
|18,3551
|18,4248
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,9440
|22,0541
|% 0,91
|
|Frank
|18,8065
|18,9198
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7587
|4,7826
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|2,83
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,28
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.801
|6.870
|36,00
|
|Yarım
|3.314
|3.359
|18,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-4,31
|
Seans Raporu
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