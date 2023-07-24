BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2023-30.06.2023 tarihlerini kapsayan Performans sunum raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174469BIST