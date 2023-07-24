BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
24.07.2023 10:59
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023 tarihlerini kapsayan Performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174480
BIST
'
14:446.758
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 70,30
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.808
14:4426,9523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0158
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
14:4429,9432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0180
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8358
14:441.704,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.704,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler14:42
|CWENE
|278,30
|664.482.810
|% 10,00
|
|ASTOR
|106,70
|1.828.376.922
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|17.338.380
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|14.042.427
|% 10,00
|
|HUNER
|11,35
|173.549.507
|% 9,98
|
|BURCE
|191,40
|329.365.474
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|7.696.662
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|1.748.219
|% -9,95
|
|EUKYO
|8,20
|1.870.140
|% -9,89
|
|VANGD
|11,60
|4.998.780
|% -9,45
|
|THYAO
|225,40
|6.193.522.835
|% 0,81
|
|TUPRS
|93,30
|3.880.359.121
|% 2,08
|
|SASA
|62,30
|3.140.321.204
|% 2,30
|
|CANTE
|19,57
|2.851.302.564
|% -5,46
|
|ASELS
|71,85
|2.623.657.493
|% -0,48
|
|ZOREN
|4,31
|1.449.213.675
|% 8,02
|
|EKGYO
|8,30
|1.591.215.887
|% 0,24
|
|ODAS
|10,70
|1.847.574.589
|% 3,38
|
|SKBNK
|2,98
|453.098.578
|% -0,67
|
|AKFGY
|5,21
|780.756.502
|% 0,58
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9469
|26,9525
|% -0,06
|
|Euro
|29,9130
|29,9433
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,5471
|34,7204
|% -0,04
|
|Frank
|31,0729
|31,2601
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1644
|7,2004
|% -0,05
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|2,85
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.515
|-65,00
|
|Tam
|11.079
|11.186
|-123,00
|
|Yarım
|5.539
|5.619
|-61,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.809
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,34
|21,37
|0,01
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|0,35
|
Seans Raporu
14:42
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14:57ASUZU
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Endeks 6, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 79, 454.00 milyon TL de