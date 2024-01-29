BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2024 12:46
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleşen bağımsız denetimden geçmiş performans sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243231
BIST
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14:098.481
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 134,95
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
14:0930,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2587
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
14:0932,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1549
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
14:091.978,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 24,98
|Açılış
|: 1.978,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.984,70
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PKART
|57,20
|26.481.944
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|646.871
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|55.520.445
|% 10,00
|
|MIPAZ
|71,00
|69.821.023
|% 9,99
|
|DIRIT
|21,80
|6.047.407
|% 9,99
|
|SNPAM
|78,50
|2.912.279
|% -7,86
|
|BURVA
|103,40
|34.245.785
|% -5,57
|
|GARFA
|111,80
|79.044.801
|% -5,17
|
|VKFYO
|28,34
|84.203.801
|% -4,58
|
|DZGYO
|4,83
|37.778.977
|% -3,98
|
|THYAO
|275,25
|11.017.993.320
|% 5,87
|
|TUPRS
|152,30
|3.408.696.770
|% 3,18
|
|ASELS
|51,00
|2.705.908.497
|% 3,70
|
|PGSUS
|767,00
|2.653.028.452
|% 2,88
|
|TCELL
|69,50
|2.143.697.508
|% 0,72
|
|EKGYO
|10,22
|1.798.581.265
|% -0,68
|
|TSPOR
|1,58
|197.249.315
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,58
|463.519.807
|% 1,55
|
|AKFGY
|2,04
|202.835.363
|% -1,92
|
|QUAGR
|4,06
|330.904.037
|% -0,49
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3484
|30,3586
|% 0,86
|
|Euro
|32,8551
|32,8649
|% 0,47
|
|Sterlin
|38,4641
|38,6570
|% 0,91
|
|Frank
|35,0569
|35,2681
|% 1,04
|
|Riyal
|8,0697
|8,1101
|% 0,84
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|909,94
|912,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,56
|953,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,22
|2.026,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:09
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14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, EKGYO
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14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ASTOR, ALARK