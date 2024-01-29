BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2024 12:47
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleşen bağımsız denetimden geçmiş performans sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243233
BIST
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14:118.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 141,27
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
14:1130,3568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2569
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
14:1132,8758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1658
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
14:111.978,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,87
|Açılış
|: 1.978,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.984,70
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PKART
|57,20
|26.481.944
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|55.520.445
|% 10,00
|
|MIPAZ
|71,00
|69.465.313
|% 9,99
|
|SEKUR
|10,02
|12.922.456
|% 9,99
|
|DIRIT
|21,80
|6.047.407
|% 9,99
|
|BURVA
|103,40
|34.090.215
|% -5,57
|
|GARFA
|111,90
|78.378.757
|% -5,09
|
|VKFYO
|28,34
|83.591.725
|% -4,58
|
|DZGYO
|4,82
|36.930.827
|% -4,17
|
|KRSTL
|11,33
|97.586.838
|% -3,74
|
|THYAO
|275,25
|11.005.033.986
|% 5,87
|
|TUPRS
|152,30
|3.401.106.891
|% 3,18
|
|ASELS
|50,95
|2.694.507.185
|% 3,60
|
|PGSUS
|768,00
|2.637.797.406
|% 3,02
|
|TCELL
|69,30
|2.121.410.682
|% 0,43
|
|EKGYO
|10,21
|1.789.790.422
|% -0,78
|
|TSPOR
|1,59
|196.445.655
|% -2,09
|
|ZOREN
|4,58
|461.424.634
|% 1,55
|
|AKFGY
|2,04
|202.591.640
|% -1,92
|
|QUAGR
|4,05
|329.433.098
|% -0,74
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3484
|30,3586
|% 0,86
|
|Euro
|32,8551
|32,8649
|% 0,47
|
|Sterlin
|38,4596
|38,6525
|% 0,90
|
|Frank
|35,0366
|35,2477
|% 0,98
|
|Riyal
|8,0697
|8,1101
|% 0,84
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|910,64
|913,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,69
|953,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,36
|2.026,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:09
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14:22NTHOL
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14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, EKGYO
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14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ASTOR, ALARK