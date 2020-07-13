BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
13.07.2020 14:43
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Güncel tanıtım formudur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859377
BIST
14:40117.696
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 2.887,35
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:406,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:407,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:40399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.298.218
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.371.128
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|61.928.662
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.558.199
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.186.436
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|462.142.591
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,23
|1.131.695.377
|% 3,24
|
|THYAO
|12,00
|735.557.398
|% 1,44
|
|ODAS
|2,85
|512.357.222
|% 5,95
|
|GARAN
|7,97
|491.278.765
|% 2,05
|
|TSPOR
|5,83
|462.142.591
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,23
|1.131.695.377
|% 3,24
|
|ODAS
|2,85
|512.357.222
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|326.512.443
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|242.397.520
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|169.106.663
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6244
|8,6676
|% -0,12
|
|Frank
|7,2578
|7,3015
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,87
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,50
|
|Tam
|2.674
|2.683
|9,80
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,69
|