BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
13.07.2020 14:43
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859378
BIST
14:40117.696
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 2.887,35
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:406,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:407,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:40399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.298.218
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.371.128
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|61.928.662
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.558.199
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.186.436
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|462.142.591
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,23
|1.131.695.377
|% 3,24
|
|THYAO
|12,00
|735.557.398
|% 1,44
|
|ODAS
|2,85
|512.357.222
|% 5,95
|
|GARAN
|7,97
|491.278.765
|% 2,05
|
|TSPOR
|5,83
|462.142.591
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,23
|1.131.695.377
|% 3,24
|
|ODAS
|2,85
|512.357.222
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|326.512.443
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|242.397.520
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|169.106.663
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6244
|8,6676
|% -0,12
|
|Frank
|7,2578
|7,3015
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,87
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,50
|
|Tam
|2.674
|2.683
|9,80
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,69
|