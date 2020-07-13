BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
13.07.2020 14:44
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859382
BIST
14:41117.699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.890,31
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:416,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:417,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:41399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.314.727
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.371.128
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|61.953.848
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.558.199
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.222.773
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|THYAO
|11,99
|736.819.202
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|GARAN
|7,97
|494.979.614
|% 2,05
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|328.792.033
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|243.096.011
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|169.170.407
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6226
|8,6659
|% -0,14
|
|Frank
|7,2570
|7,3008
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,99
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.614
|8,90
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,20
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,50
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,55
|
Seans Raporu
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14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2663, 96 artarak (% 2.03 ) 133, 949
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