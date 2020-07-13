BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
13.07.2020 14:47
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859388
BIST
14:49117.660
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 2.851,47
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:496,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:497,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:49399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,53
|Açılış
|: 399,50
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.351.872
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.373.823
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.633.206
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.302.653
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|466.013.236
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,22
|1.140.685.598
|% 2,78
|
|THYAO
|11,99
|743.620.055
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|515.698.200
|% 5,95
|
|GARAN
|7,96
|506.704.175
|% 1,92
|
|TSPOR
|5,83
|466.013.236
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.140.685.598
|% 2,78
|
|ODAS
|2,85
|515.698.200
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|334.616.522
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,79
|243.833.434
|% 8,48
|
|SKBNK
|1,61
|170.397.886
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6222
|8,6654
|% -0,14
|
|Frank
|7,2571
|7,3009
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,99
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.614
|8,90
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,20
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,50
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,55
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