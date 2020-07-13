BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
13.07.2020 14:47
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
------------
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859387
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8047
En Düşük
7,7554
18:05398,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,38
|Açılış
|: 398,33
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TKFEN
|17,77
|436.424.012
|% 3,92
|
|IHLGM
|1,81
|382.323.394
|% 9,70
|
|HALKB
|6,02
|370.725.915
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|IHLGM
|1,81
|382.323.394
|% 9,70
|
|CEMAS
|1,71
|159.557.685
|% 7,55
|
|ADESE
|2,20
|177.299.845
|% 5,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6299
|8,6731
|% -0,06
|
|Frank
|7,2607
|7,3045
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.609
|4,40
|
|Tam
|2.667
|2.677
|4,60
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,20
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
-
17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de