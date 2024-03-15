BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
15.03.2024 16:45
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGB- Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu güncel tanıtım formudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259211
BIST
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17:088.851
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -32,85
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.815
En Yüksek
8.908
17:0832,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0887
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
17:0835,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0242
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
17:082.237,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,85
|Açılış
|: 2.237,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DOBUR
|196,10
|76.331.979
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|249.326.821
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|65.774.944
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|277.350.530
|% 9,96
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|KLRHO
|47,62
|148.816.134
|% -9,98
|
|FONET
|31,20
|54.937.802
|% -9,98
|
|SEKUR
|14,12
|20.568.888
|% -9,72
|
|DGATE
|48,00
|34.486.351
|% -7,16
|
|THYAO
|273,50
|5.767.213.807
|% 0,64
|
|REEDR
|60,60
|4.305.342.158
|% 6,04
|
|OBAMS
|53,30
|3.079.747.362
|% 6,60
|
|ASTOR
|101,30
|3.058.984.270
|% -3,71
|
|MIATK
|69,40
|2.847.584.750
|% -2,25
|
|ISCTR
|10,39
|1.178.533.916
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,12
|423.979.510
|% -0,78
|
|EKGYO
|10,84
|769.748.649
|% -0,55
|
|REEDR
|60,60
|4.305.342.158
|% 6,04
|
|AKFGY
|2,62
|159.149.238
|% -0,76
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2149
|32,2218
|% 0,29
|
|Euro
|35,1418
|35,1551
|% 0,13
|
|Sterlin
|41,5276
|41,7358
|% 0,51
|
|Frank
|36,9055
|37,0905
|% 0,67
|
|Riyal
|8,6872
|8,7308
|% 0,56
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,17
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|944,28
|945,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,74
|1.081,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,86
|84,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,66
|2.159,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21ULKER
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 106.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 788 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 26 kaybederek (% -0.37 ) 9, 399
-
17:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, REEDR, OBAMS
-
17:20XU100
Endeks 8, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 55, 995.00 milyon TL de
-
17:20DOFER
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 44.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 512 adet işlem