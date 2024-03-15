BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )TürkçeTanıtım FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarAGH-Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu güncel tanıtım formudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259213BIST