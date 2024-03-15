BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )TürkçeTanıtım FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBEF- Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu güncel tanıtım formudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259217BIST