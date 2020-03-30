BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2019-31.12.2019 tarihlerini kapsayan yıllık rapor ve ekleri ile sorumluluk beyanının içermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833314BIST