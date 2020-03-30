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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

30.03.2020 17:08
GÜNCEL HABERLER



BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.01.2019-31.12.2019 tarihlerini kapsayan yıllık rapor ve ekleri ile sorumluluk beyanının içermektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833316


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KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
IHYAY 0,66 37.730.534 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1472 8,1880 % 1,82  
Frank 6,8367 6,8778 % 1,17  
Riyal 1,7481 1,7568 % 2,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.620 1.622 -7,45  
Altın Gr. 343 343 5,05  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,97 14,01 -0,45  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,03  
B. Petrol 25,61 25,61 -2,34  
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