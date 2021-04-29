BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon yıllık raporudur. Bağımsız denetim, fiyat raporu, performans sunuş raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı içermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932578BIST