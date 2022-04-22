BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2022 09:24
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasını içeren yıllık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022830
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0195
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7230
En Düşük
14,6956
18:0515,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0239
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
18:05924,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,16
|Açılış
|: 924,71
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,38
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|20,02
|20.153.017
|% 1,52
|
|SASA
|67,20
|1.013.887.361
|% 0,00
|
|SONME
|33,00
|4.866.218
|% 0,00
|
|TATGD
|13,21
|12.623.005
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,67
|15.274.122
|% 0,00
|
|ACSEL
|37,04
|11.816.267
|% 0,00
|
|ADEL
|27,20
|11.688.793
|% 0,00
|
|ADESE
|0,82
|33.120.878
|% 0,00
|
|AEFES
|30,40
|272.148.432
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,40
|44.674.882
|% 0,00
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 0,00
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 0,00
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% 0,00
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7149
|14,7233
|% 0,14
|
|Euro
|15,9500
|15,9692
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,0926
|19,1884
|% -0,03
|
|Frank
|15,3727
|15,4653
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9117
|3,9313
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|2,14
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,28
|
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