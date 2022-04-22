BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2022 09:24
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasını içeren yıllık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022831
BIST
10:172.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,01
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:1714,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7313
En Düşük
14,6956
10:1715,9388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0107
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:17924,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,79
|Açılış
|: 924,34
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,38
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:17
|DAGHL
|25,64
|4.592.292
|% 9,95
|
|TIRE
|13,48
|16.980.461
|% 6,65
|
|TRCAS
|6,14
|42.861.744
|% 6,04
|
|IHAAS
|20,40
|3.569.990
|% 5,97
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|OLMK
|8,14
|9.606.725
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,50
|34.652
|% -4,46
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|MSGYO
|4,24
|4.256.931
|% -2,97
|
|MANAS
|25,84
|3.690.482
|% -2,64
|
|THYAO
|40,06
|682.804.366
|% -0,30
|
|SISE
|18,58
|501.061.353
|% 1,64
|
|ASELS
|28,50
|458.067.103
|% -0,07
|
|EKGYO
|3,13
|342.557.196
|% 0,97
|
|GARAN
|14,51
|210.223.415
|% 0,14
|
|EKGYO
|3,13
|342.557.196
|% 0,97
|
|TSKB
|2,07
|111.340.577
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,83
|198.699.463
|% 1,68
|
|ODAS
|2,54
|84.022.770
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,37
|177.866.634
|% 0,37
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7255
|14,7310
|% 0,19
|
|Euro
|15,9145
|15,9388
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,0021
|19,0974
|% -0,50
|
|Frank
|15,3628
|15,4554
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9142
|3,9338
|% 0,14
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|1,21
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,50
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,65
|