BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2022 09:25
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasını içeren yıllık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022835
BIST
11:022.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,65
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:0214,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0322
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7385
En Düşük
14,6956
11:0215,9277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
11:02923,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,15
|Açılış
|: 923,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DAGHL
|25,64
|5.411.310
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,80
|6.253.808
|% 8,05
|
|TIRE
|13,55
|44.472.558
|% 7,20
|
|KLSYN
|2,11
|22.186.106
|% 7,11
|
|BMSCH
|8,52
|50.212.649
|% 6,10
|
|OLMK
|8,23
|19.933.174
|% -8,96
|
|MANAS
|25,16
|12.580.761
|% -5,20
|
|MSGYO
|4,21
|8.052.092
|% -3,66
|
|IDEAS
|22,64
|3.058.607
|% -3,66
|
|TDGYO
|8,19
|12.013.480
|% -3,53
|
|THYAO
|39,90
|1.281.671.367
|% -0,70
|
|SISE
|18,64
|1.030.376.194
|% 1,97
|
|ASELS
|28,38
|867.459.009
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,07
|625.820.086
|% -0,97
|
|TUPRS
|258,50
|500.195.092
|% 0,39
|
|EKGYO
|3,07
|625.820.086
|% -0,97
|
|ODAS
|2,57
|307.252.444
|% 1,58
|
|TSKB
|2,05
|202.617.027
|% -0,97
|
|YKBNK
|5,33
|357.918.132
|% -0,37
|
|VAKBN
|4,81
|302.764.488
|% 1,26
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7303
|14,7372
|% 0,24
|
|Euro
|15,9166
|15,9287
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,9592
|19,0543
|% -0,73
|
|Frank
|15,3701
|15,4627
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9158
|3,9355
|% 0,18
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-1,28
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,33
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15TDGYO
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 272 adet işlem
-
11:14OLMK
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 449, 944 adet işlem
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EKGYO, VESTL
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, HALKB
-
11:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 1 kaybederek (% -0.13 ) 2, 304