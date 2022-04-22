BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2022 09:25
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasını içeren yıllık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022836
BIST
11:022.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,65
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:0214,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0322
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7385
En Düşük
14,6956
11:0215,9277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
11:02923,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,13
|Açılış
|: 923,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:01
|DAGHL
|25,64
|5.444.437
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|28.690.561
|% 9,64
|
|BMSCH
|8,61
|53.862.906
|% 7,22
|
|TIRE
|13,55
|45.834.566
|% 7,20
|
|IHAAS
|20,50
|6.433.880
|% 6,49
|
|OLMK
|8,30
|20.636.357
|% -8,19
|
|MANAS
|25,18
|12.956.423
|% -5,12
|
|MSGYO
|4,21
|8.181.411
|% -3,66
|
|IDEAS
|22,68
|3.089.989
|% -3,49
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|THYAO
|39,92
|1.312.997.357
|% -0,65
|
|SISE
|18,66
|1.078.663.980
|% 2,08
|
|ASELS
|28,38
|884.016.485
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,08
|634.636.921
|% -0,65
|
|TUPRS
|258,70
|542.153.325
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,08
|634.636.921
|% -0,65
|
|ODAS
|2,57
|308.207.017
|% 1,58
|
|TSKB
|2,06
|202.717.531
|% -0,48
|
|VAKBN
|4,82
|331.007.427
|% 1,47
|
|YKBNK
|5,34
|360.629.930
|% -0,19
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7299
|14,7354
|% 0,22
|
|Euro
|15,9172
|15,9294
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,9540
|19,0490
|% -0,76
|
|Frank
|15,3619
|15,4545
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9160
|3,9357
|% 0,19
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-0,79
|
|Altın Gr.
|923
|924
|1,13
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,42
|