BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2022 09:26
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasını içeren yıllık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022837
BIST
10:422.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,95
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:4214,7345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0319
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7345
En Düşük
14,6956
10:4215,9405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0090
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:42925,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,58
|Açılış
|: 925,13
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,50
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:42
|DAGHL
|25,64
|4.962.661
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,00
|5.530.781
|% 9,09
|
|TIRE
|13,48
|36.240.614
|% 6,65
|
|SMART
|6,65
|50.608.450
|% 6,06
|
|TRCAS
|6,14
|53.894.635
|% 6,04
|
|OLMK
|8,25
|18.099.529
|% -8,74
|
|IZTAR
|19,00
|969.973
|% -4,52
|
|MANAS
|25,44
|8.433.074
|% -4,14
|
|TDGYO
|8,15
|9.295.573
|% -4,00
|
|IDEAS
|22,70
|2.871.895
|% -3,40
|
|THYAO
|39,84
|1.179.405.159
|% -0,85
|
|SISE
|18,57
|908.710.671
|% 1,59
|
|ASELS
|28,36
|832.563.190
|% -0,56
|
|EKGYO
|3,10
|531.217.256
|% 0,00
|
|TUPRS
|260,50
|401.751.878
|% 1,17
|
|EKGYO
|3,10
|531.217.256
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|189.843.859
|% -0,97
|
|ODAS
|2,59
|233.711.516
|% 2,37
|
|YKBNK
|5,34
|337.452.269
|% -0,19
|
|VAKBN
|4,78
|280.989.663
|% 0,63
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7288
|14,7345
|% 0,22
|
|Euro
|15,9275
|15,9405
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,9737
|19,0689
|% -0,65
|
|Frank
|15,3764
|15,4690
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9160
|3,9356
|% 0,19
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|2,77
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,74
|