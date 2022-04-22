BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2022 09:26
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasını içeren yıllık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022838
BIST
10:422.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:4214,7334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0308
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7335
En Düşük
14,6956
10:4215,9249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0246
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:42925,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,58
|Açılış
|: 925,13
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,50
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:40
|DAGHL
|25,64
|4.962.661
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,08
|5.497.975
|% 9,51
|
|TIRE
|13,45
|32.621.036
|% 6,41
|
|SMART
|6,66
|50.387.822
|% 6,22
|
|TRCAS
|6,12
|53.492.546
|% 5,70
|
|OLMK
|8,33
|17.803.267
|% -7,85
|
|IZTAR
|19,00
|969.973
|% -4,52
|
|TDGYO
|8,15
|9.295.573
|% -4,00
|
|MANAS
|25,48
|8.077.059
|% -3,99
|
|IDEAS
|22,70
|2.540.138
|% -3,40
|
|THYAO
|39,90
|1.166.093.664
|% -0,70
|
|SISE
|18,59
|900.567.543
|% 1,70
|
|ASELS
|28,38
|828.131.130
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,10
|530.171.440
|% 0,00
|
|TUPRS
|260,50
|391.166.977
|% 1,17
|
|EKGYO
|3,10
|530.171.440
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|180.657.390
|% -0,97
|
|ODAS
|2,57
|204.014.904
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,33
|336.943.642
|% -0,37
|
|VAKBN
|4,79
|277.991.916
|% 0,84
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7230
|14,7371
|% 0,23
|
|Euro
|15,9263
|15,9364
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,9757
|19,0709
|% -0,64
|
|Frank
|15,3704
|15,4630
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9161
|3,9357
|% 0,19
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|1,74
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,95
|