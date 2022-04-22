BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2022 09:26
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasını içeren yıllık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022841
BIST
11:142.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,86
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:1414,7371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0345
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7403
En Düşük
14,6956
11:1415,9141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0354
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9029
11:14923,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,36
|Açılış
|: 923,91
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DAGHL
|25,64
|5.450.334
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|42.002.032
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,88
|6.532.745
|% 8,47
|
|TIRE
|13,53
|48.795.824
|% 7,04
|
|BMSCH
|8,55
|61.702.249
|% 6,48
|
|OLMK
|8,28
|22.917.599
|% -8,41
|
|MANAS
|25,12
|14.152.976
|% -5,35
|
|TDGYO
|8,19
|13.404.926
|% -3,53
|
|MSGYO
|4,22
|8.603.432
|% -3,43
|
|IDEAS
|22,70
|3.233.405
|% -3,40
|
|THYAO
|39,92
|1.346.402.197
|% -0,65
|
|SISE
|18,73
|1.178.532.313
|% 2,46
|
|ASELS
|28,54
|941.660.059
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,07
|682.593.108
|% -0,97
|
|PETKM
|10,92
|600.882.227
|% 1,96
|
|EKGYO
|3,07
|682.593.108
|% -0,97
|
|ODAS
|2,58
|324.288.030
|% 1,98
|
|TSKB
|2,05
|216.323.693
|% -0,97
|
|VAKBN
|4,82
|347.873.012
|% 1,47
|
|YKBNK
|5,34
|364.060.946
|% -0,19
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7319
|14,7371
|% 0,23
|
|Euro
|15,8965
|15,9141
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,9691
|19,0642
|% -0,68
|
|Frank
|15,3631
|15,4556
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9165
|3,9362
|% 0,20
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-1,60
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,49
|