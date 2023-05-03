BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında hazırlanmış yıllık rapor ve ekleridirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145707BIST