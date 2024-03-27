BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.03.2024 17:03
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2023-31.12.2023 tarihlerini içeren yıllık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263261
BIST
'
17:018.800
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,90
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0132,2720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0986
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2721
En Düşük
32,1073
17:0135,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2478
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:012.275,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 21,79
|Açılış
|: 2.275,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:01
|GUBRF
|166,10
|2.104.012.133
|% 10,00
|
|AGROT
|39,16
|845.621.374
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|80.665.543
|% 9,99
|
|NETAS
|78,70
|82.552.135
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.189.876.520
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|476.196.069
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|34.148.835
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.287.561.335
|% -0,53
|
|PETKM
|20,24
|4.254.849.276
|% -4,98
|
|ASELS
|55,85
|3.352.371.149
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,80
|3.101.685.503
|% -2,88
|
|YKBNK
|26,44
|3.077.511.877
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,52
|1.643.977.479
|% 1,47
|
|ISCTR
|10,80
|3.101.685.503
|% -2,88
|
|PETKM
|20,24
|4.254.849.276
|% -4,98
|
|EKGYO
|9,48
|1.654.379.400
|% 1,72
|
|YKBNK
|26,44
|3.077.511.877
|% -0,75
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2656
|32,2720
|% 0,31
|
|Euro
|35,0868
|35,1119
|% 0,71
|
|Sterlin
|41,0067
|41,2122
|% 0,23
|
|Frank
|35,8644
|36,0442
|% 0,06
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,56
|24,60
|% 0,66
|
|Platin
|897,09
|897,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,85
|974,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,16
|85,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.191,15
|2.191,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:01
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