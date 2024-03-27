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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

27.03.2024 17:04
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.01.2023-31.12.2023 tarihlerini içeren yıllık rapor ve ekleridir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263264


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Gümüş ONS 24,54 24,58 % 0,66  
Platin 896,02 896,68 % 0,66  
Paladyum 966,82 971,56 % 0,66  
Brent Pet. 85,08 85,08 % 0,66  
Altın Ons 2.192,96 2.193,27 % 0,66  
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