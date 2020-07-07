***BEYAZ* *ALBRK* *BASCM* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
07.07.2020 17:15
***BEYAZ******ALBRK******BASCM******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, BASCM, BEYAZ, OSTIM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E AYSENUR KOSAY ERBAY 53.849,722
BASCM 2 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E VEDAT YILMAZ 5.647,740
BEYAZ 3 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E HALIT MADAKBAS 300.093,750
OSTIM 4 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E ERDAL YAVUZ 33.412,500
OSTIM 5 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E KEMALETTIN AYDIN 6.075,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856110
BIST
17:35119.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.222,00
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:356,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:357,7410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0254
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:35395,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,69
|Açılış
|: 395,43
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.085.960
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.213.613
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|121.958.310
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.626.054
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.805.017
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,24
|16.655.101
|% -6,81
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,26
|4.181.902.448
|% 5,61
|
|SISE
|6,44
|1.903.485.736
|% 7,87
|
|ODAS
|2,90
|1.560.440.766
|% 2,11
|
|TKFEN
|18,00
|1.407.281.361
|% 1,07
|
|GARAN
|8,37
|1.382.735.259
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|4.181.902.448
|% 5,61
|
|ODAS
|2,90
|1.560.440.766
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,89
|702.453.110
|% 2,72
|
|PETKM
|4,42
|1.346.356.172
|% 4,25
|
|SISE
|6,44
|1.903.485.736
|% 7,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6022
|8,6453
|% 0,67
|
|Frank
|7,2523
|7,2960
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|9,51
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.583
|12,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|12,40
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|6,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:48SEKUR
Yüzde 7.17 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 305, 657 adet işlem
-
17:47CIMSA
Yüzde 6.77 oranında artışla 11.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 544, 795 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 119, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 723.00 milyon TL de
-
17:45YAPRK
Yüzde 8.12 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 860, 784 adet işlem
-
17:43YAYLA
Yüzde 5.50 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 997, 220 adet işlem