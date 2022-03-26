***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Denetim Komitesi'nin teklifi ve 02 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca "Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." 2022 hesap dönemi Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmiş olup, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013303BIST