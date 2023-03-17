***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2023 19:21
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 tarihli kararı ile, Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde N 24/8 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 358710 sicil numaralı "Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126043
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1469
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
18:051.198,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 25,52
|Açılış
|: 1.198,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.200,71
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0046
|19,0092
|% 0,10
|
|Euro
|20,2731
|20,2817
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,0623
|23,1780
|% 0,52
|
|Frank
|20,3815
|20,5043
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0447
|5,0700
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|42,72
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.198
|25,02
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.038
|8.133
|147,00
|
|Yarım
|3.940
|3.980
|72,00
|
|Çeyrek
|1.970
|1.990
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,30
|
|B. Petrol
|72,87
|72,87
|-1,83
|