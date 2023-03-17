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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.03.2023 19:21
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 tarihli kararı ile, Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde N 24/8 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 358710 sicil numaralı "Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126043


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Tam 8.038 8.133 147,00  
Yarım 3.940 3.980 72,00  
Çeyrek 1.970 1.990 36,00  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 0,50  
Gümüş Gr. 13,55 13,57 0,30  
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