***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
21.03.2022 11:48
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm menfaat sahiplerinin, şirket hakkında doğru ve yeterli bilgilendirilmesini sağlayacak, kurumsal veya bireysel yatırımcı sunumları hazırlanması, sosyal medya kanallarının ve kurumsal internet sitesinin aktif kullanılması amacıyla, şirketimiz "Bilgilendirme Politikası" özet açıklamaları bulunan, aşağıdaki maddeler eklenerek güncellenmiş olup, ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Sosyal Medya Kanallarının Aktif Kullanımı: Şirket kamunun aydınlatılmasında, kurumsal kimliğine uygun şekilde, Instagram (@beyazfilo) başta olmak üzere sosyal medya kanallarını aktif olarak kullanır.
Kurumsal İnternet Sitesinin Aktif Kullanımı: Şirket kamuya aydınlatmada kurumsal internet sitesini (www.beyazfilo.com) ve sitedeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesini aktif olarak kullanır ve güncel tutar.
Bilgilendirici Rapor ve Bülten Hazırlanması: Şirket yatırımcı kitlesine daha fazla kurumsal yatırımcı çekebilmek, Şirket değerini yükseltebilmek ve hisse fiyatında uzun dönemli stabilizasyonu sağlamak amacıyla, kurumsal yatırımcılarını ve diğer piyasa aktörlerini bilgilendirmek amacıyla kamuya açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra düzenli raporlar ve bütenler hazırlar.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011680
BIST
13:542.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 25,94
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.174
En Düşük
2.152
13:5414,8180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
13:5416,3724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3493
13:54917,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,61
|Açılış
|: 917,54
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler13:52
|OLMK
|7,70
|1.856.031
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.284.104
|% 9,96
|
|SONME
|34,50
|6.222.134
|% 9,94
|
|KAPLM
|68,05
|8.967.771
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.134.538
|% 9,93
|
|PKENT
|318,60
|119.650.678
|% -10,00
|
|SERVE
|15,00
|166.445
|% -5,54
|
|SILVR
|7,16
|14.240.486
|% -5,42
|
|DAGHL
|13,19
|1.394.985
|% -5,11
|
|BRMEN
|1,90
|223.955
|% -5,00
|
|THYAO
|27,94
|1.237.964.211
|% 0,79
|
|KRDMD
|14,96
|1.201.321.465
|% 1,42
|
|EREGL
|36,34
|1.008.257.997
|% 0,50
|
|GARAN
|11,84
|897.419.764
|% 0,08
|
|SISE
|13,96
|880.208.248
|% 2,20
|
|YKBNK
|3,99
|476.848.188
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,31
|255.225.186
|% 3,12
|
|KRDMD
|14,96
|1.201.321.465
|% 1,42
|
|PETKM
|8,81
|703.332.461
|% 1,73
|
|GARAN
|11,84
|897.419.764
|% 0,08
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8085
|14,8244
|% 0,24
|
|Euro
|16,3577
|16,3742
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,4069
|19,5042
|% -0,13
|
|Frank
|15,8640
|15,9596
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9372
|3,9570
|% 0,16
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|3,95
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|36,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|38,28
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|18,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|9,26
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,24
|