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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası

21.03.2022 11:48
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )

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Bilgilendirme Politikası

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tüm menfaat sahiplerinin, şirket hakkında doğru ve yeterli bilgilendirilmesini sağlayacak, kurumsal  veya bireysel yatırımcı sunumları hazırlanması, sosyal medya kanallarının ve kurumsal internet sitesinin aktif kullanılması amacıyla, şirketimiz "Bilgilendirme Politikası"  özet açıklamaları bulunan, aşağıdaki maddeler eklenerek güncellenmiş olup, ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Sosyal Medya Kanallarının Aktif Kullanımı: Şirket kamunun aydınlatılmasında, kurumsal kimliğine uygun şekilde, Instagram (@beyazfilo) başta olmak üzere sosyal medya kanallarını aktif olarak kullanır.
Kurumsal İnternet Sitesinin Aktif Kullanımı: Şirket kamuya aydınlatmada kurumsal internet sitesini (www.beyazfilo.com) ve sitedeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesini aktif olarak kullanır ve güncel tutar.
Bilgilendirici Rapor ve Bülten Hazırlanması: Şirket yatırımcı kitlesine daha fazla kurumsal yatırımcı çekebilmek, Şirket değerini yükseltebilmek ve hisse fiyatında uzun dönemli stabilizasyonu sağlamak amacıyla, kurumsal yatırımcılarını ve diğer piyasa aktörlerini bilgilendirmek amacıyla kamuya açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra düzenli raporlar ve bütenler hazırlar.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011680


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OLMK 7,70 1.856.031 % 10,00  
AKMGY 46,16 1.284.104 % 9,96  
SONME 34,50 6.222.134 % 9,94  
KAPLM 68,05 8.967.771 % 9,94  
IDEAS 21,14 10.134.538 % 9,93  
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13:52 Alış Satış %  
Dolar 14,8085 14,8244 % 0,24  
Euro 16,3577 16,3742 % 0,06  
Sterlin 19,4069 19,5042 % -0,13  
Frank 15,8640 15,9596 % 0,34  
Riyal 3,9372 3,9570 % 0,16  
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13:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.926 3,95  
Altın Gr. 920 920 5,67  
Cumhuriyet 6.094 6.186 36,00  
Tam 6.067 6.219 38,28  
Yarım 2.933 3.008 18,52  
Çeyrek 1.471 1.504 9,26  
Gümüş.Ons 24,99 25,04 0,05  
Gümüş Gr. 11,95 11,97 0,09  
B. Petrol 112 112 4,24  
Seans Raporu 13:52
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