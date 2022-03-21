***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm menfaat sahiplerinin, şirket hakkında doğru ve yeterli bilgilendirilmesini sağlayacak, kurumsal veya bireysel yatırımcı sunumları hazırlanması, sosyal medya kanallarının ve kurumsal internet sitesinin aktif kullanılması amacıyla, şirketimiz "Bilgilendirme Politikası" özet açıklamaları bulunan, aşağıdaki maddeler eklenerek güncellenmiş olup, ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Sosyal Medya Kanallarının Aktif Kullanımı: Şirket kamunun aydınlatılmasında, kurumsal kimliğine uygun şekilde, Instagram (@beyazfilo) başta olmak üzere sosyal medya kanallarını aktif olarak kullanır.Kurumsal İnternet Sitesinin Aktif Kullanımı: Şirket kamuya aydınlatmada kurumsal internet sitesini (www.beyazfilo.com) ve sitedeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesini aktif olarak kullanır ve güncel tutar.Bilgilendirici Rapor ve Bülten Hazırlanması: Şirket yatırımcı kitlesine daha fazla kurumsal yatırımcı çekebilmek, Şirket değerini yükseltebilmek ve hisse fiyatında uzun dönemli stabilizasyonu sağlamak amacıyla, kurumsal yatırımcılarını ve diğer piyasa aktörlerini bilgilendirmek amacıyla kamuya açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra düzenli raporlar ve bütenler hazırlar.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011680BIST