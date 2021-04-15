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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme

15.04.2021 14:05



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Açıklamalar

     Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca  şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadili yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 15.04.2021 tarihli 10310 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 275. sayfasında ilan edilmiştir.  
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/04/2021 15/04/2021 10310



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928441


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