***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
15.04.2021 14:05
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadili yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 15.04.2021 tarihli 10310 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 275. sayfasında ilan edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/04/2021 15/04/2021 10310
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928441
BIST
14:251.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,50
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
14:258,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
14:259,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0631
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
14:25456,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,85
|Açılış
|: 456,17
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:25
|TRGYO
|3,85
|270.683.172
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.013.692
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|SAYAS
|29,90
|32.313.466
|% 7,86
|
|ITTFH
|2,34
|126.626.860
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.434.163
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.727
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.325.656
|% -9,97
|
|GARAN
|7,24
|4.241.696.659
|% 3,58
|
|EREGL
|18,15
|1.033.648.538
|% 3,60
|
|SASA
|46,30
|950.214.799
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,70
|885.472.706
|% 4,05
|
|YKBNK
|2,15
|828.354.845
|% 0,00
|
|GARAN
|7,24
|4.241.696.659
|% 3,58
|
|YKBNK
|2,15
|828.354.845
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|185.379.450
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,98
|643.496.215
|% 0,81
|
|KRDMD
|7,70
|885.472.706
|% 4,05
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1265
|8,1325
|% 0,77
|
|Euro
|9,7361
|9,7457
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,1549
|11,2108
|% 0,70
|
|Frank
|8,7595
|8,8122
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1592
|2,1700
|% 0,70
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|10,13
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.997
|3.074
|14,29
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|6,91
|
|Çeyrek
|726
|744
|3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,07
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|-0,06
|
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 89 kaybederek (% -0.16 ) 1, 215
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