***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi faaliyet raporu ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911159BIST