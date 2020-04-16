***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin veya Gelirlerin Yoğunlaştığı Şehir Değişikliği









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin veya Gelirlerin Yoğunlaştığı Şehir Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin / Gelirlerin Yoğunlaştığı Şehir DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiFaaliyetlerin / Gelirlerin Yoğunlaştığı Eski ŞehirANKARAFaaliyetlerin / Gelirlerin Yoğunlaştığı Yeni ŞehirBALIKESİRDeğişiklik Tarihi01/07/2020AçıklamalarMart 2016'da Ankara'da başladığımız Opel bayiliğinin, aşağıda açıklayacağımız finansal ve ekonomik nedenlerle 30.06.2020 tarihinde sona erdirilerek, 01.07.2020 tarihinden itibaren Balıkesir'de devam etmesine karar verilmiştir.1. Ankara Opel bayiliği cirosunun tamamına yakını filo kiralama şirketlerine yapılan satışlardan kaynaklanmaktadır. Bu satışların yapılmasında, bayiliğin Ankara'da veya Balıkesir'de olmasının hiç bir etkisi yoktur. Bu nedenle Opel bayiliğine Balıkesir'de devam edilmesinin ciromuz üzerinde olumsuz bir etkisinin olması beklenmemektedir.2. Ankara Opel bayiliğimizin işletme giderleri yüksektir (kira giderleri, personel maliyetleri vs). Maliyetlerin minimize edilmesi ve verimliliğin artırılması içinde bulunduğumuz yoğun rekabet koşulları içerisinde büyük önem arz etmektedir. Ankara Opel bayiliğinin Balıkesir'e taşınması ve her üç markanın tek bir çatı altında birleştirilmesiyle birlikte, personel maliyetlerinde de ciddi miktarda tasarruf sağlanacaktır.3. Balıkesir'de satın alınmış olan arsa üzerine plaza ve servis yatırımına başlama kararı alınmıştır. Yatırımın 2020 sonunda bitirilmesi ve devreye alınması öngörülmektedir. Balıkesir'deki Peugeot ve Citroen bayiliklerimiz de yatırım tamamlandığında faaliyetine kendi yerimizde devam edecektir. Dolayısıyla Peugeot, Citroen ve Opel bayiliklerimiz üç marka olarak kendi yerimizde olacak, böylece Balıkesir bayimizin kira maliyeti de ortadan kalkacaktır. Yatırım tamamlanıncaya kadar Opel bayiliği faaliyeti, Balıkesir'de faaliyet gösterdiğimiz mevcut plazada devam edecektir.4. Bünyemizde bulunan üç marka bayiliğinin bir araya toplanması ve 2020 sonundan itibaren de faaliyetlerin kendi mülkümüzde devam edecek olması, hem maliyetlerin düşürülmesini hem de karlılığın artırılmasını sağlayacaktır. Öte yandan tasarruf yapılacak kira ve diğer giderler neticesinde, yapılacak yatırım maliyetinin kısa sürede amorti edilmesi öngörülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838746BIST