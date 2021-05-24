***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEdirne Servis ve Otomotiv Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuRenault ve Dacia Otomobil Markaları Yetkili Satış ve Servis HizmetiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.000.000,00 TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlemlerin 31.05.2021 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.000.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı6,00 TLToplam Tutar18.000.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%6İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,4Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSöz konusu şirketin satın alınması ile birlikte Firmamız bünyesinde bulunan mevcut Peugeot, Citroen ve Opel (PSA) markalarına, Renault ve Dacia (Renault Grup) da eklenmiştir. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre 2020 yılında perakende otomobil ve hafif ticari araç satışlarında PSA'nın toplam payı 13,65, Renault Grup'un payı ise %17,12'dir. Renault markası tek başına otomobil satışlarında 2020 yılının tamamını %16,21'lik piyasa payı ile lider kapatmıştır. Renault Grup'un 2021 yılının ilk 4 ayında perakende otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki toplam payı %14,76, PSA'nın toplam payı %12,82 olarak gerçekleşmiştir. Renault ve Dacia'nın da temsilcisi olduğumuz markalar arasında katılması ile birlikte, satışlarımızın önümüzdeki dönemlerde artması beklenmektedir. Yukarıda sözü edilen raporlara http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=36 adresinden ulaşılabilir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAli BARUT,Ekrem GÖRÇEKERKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değil.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarEdirne İlinde, Renault ve Dacia Bayiliği faaliyetinde bulunan, Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi'nin, %100 oranında hisselerinin devir alınması ile ilgili, tescili ve ilanı 21.05.2021 tarih ve 10332 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup satınalma işlemi tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937609BIST