***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
24.05.2021 19:05
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/05/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Renault ve Dacia Otomobil Markaları Yetkili Satış ve Servis Hizmeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemlerin 31.05.2021 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.000.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
6,00 TL
Toplam Tutar
18.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,4
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Söz konusu şirketin satın alınması ile birlikte Firmamız bünyesinde bulunan mevcut Peugeot, Citroen ve Opel (PSA) markalarına, Renault ve Dacia (Renault Grup) da eklenmiştir. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre 2020 yılında perakende otomobil ve hafif ticari araç satışlarında PSA'nın toplam payı 13,65, Renault Grup'un payı ise %17,12'dir. Renault markası tek başına otomobil satışlarında 2020 yılının tamamını %16,21'lik piyasa payı ile lider kapatmıştır. Renault Grup'un 2021 yılının ilk 4 ayında perakende otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki toplam payı %14,76, PSA'nın toplam payı %12,82 olarak gerçekleşmiştir. Renault ve Dacia'nın da temsilcisi olduğumuz markalar arasında katılması ile birlikte, satışlarımızın önümüzdeki dönemlerde artması beklenmektedir. Yukarıda sözü edilen raporlara http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=36 adresinden ulaşılabilir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ali BARUT,Ekrem GÖRÇEKER
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/05/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değil.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Edirne İlinde, Renault ve Dacia Bayiliği faaliyetinde bulunan, Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi'nin, %100 oranında hisselerinin devir alınması ile ilgili, tescili ve ilanı 21.05.2021 tarih ve 10332 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup satınalma işlemi tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937609
BIST