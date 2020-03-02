***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.312.500 12.348.303 -1.584.201 2.168.615 33.847.171 13.989.914 106.082.302 106.082.302Transferler54.375.000 -11.016.254 870.030 -30.238.862 -13.989.914 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 295.992 439.883 735.875 735.875Dönem Karı (Zararı)439.883 439.883 439.883Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)295.992 295.992 295.992Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -1.288.209 3.038.645 3.608.309 439.883 106.818.177 106.818.177Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -1.288.209 3.038.645 3.608.645 439.883 106.818.177 106.818.177Transferler439.883 -439.883Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-951.849 14.467.769 13.515.920 13.515.920Dönem Karı (Zararı)14.467.769 14.467.769 14.467.769Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-951.849 -951.849 -951.849Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.240.058 3.038.645 4.048.192 14.467.769 120.334.097 120.334.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.415.000 87.388.244Dönem Karı (Zararı)14.467.769 439.883Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.467.769 439.883Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.749.393 4.745.321Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12,13] 2.917.322 2.527.343Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-605.570 442.007Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-605.570 442.007Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler378.849 866.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[16] -140.027 866.920Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[6, 8] 518.876Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.025 177.404Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[6, 26] -18.025 177.404Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] -328.884 612.285Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[14, 15] 1.405.701 119.362İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.132.794 83.059.268Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -130.314.281 60.556.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-130.314.281 60.556.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] 35.825.732 15.524İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)35.825.732 15.524Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] 9.741.620 32.871.299Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 14.100.631 -29.672.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.100.631 -29.672.340Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[7, 8, 15] -10.486.496 19.288.094İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.486.496 19.288.094İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-62.915.632 88.244.472Vergi İadeleri (Ödemeleri)[11] 2.500.632 -856.228YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.354.850 -604.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.447.090 928.265Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,13] 2.447.090 928.265Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.801.940 -1.532.527Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12,13] -3.801.940 -1.532.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.691.510 -80.148.816Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.399.805 284.069.392Kredilerden Nakit Girişleri[4] 22.399.805 284.069.392Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları74.291.705 -364.218.208Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4] 74.291.705 -364.218.208YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.921.660 6.635.166NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.921.660 6.635.166DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 12.637.646 6.002.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 47.559.306 12.637.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 47.559.306 12.637.646Ticari Alacaklar[6] 191.334.846 59.341.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.224 2.029 1.620.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.712.029 1.620.825Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 288.083İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 288.083TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.712.029 5.634.523TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER171.088.258 64.756.257ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.334.097 106.818.177Ödenmiş Sermaye[18] 99.687.500 99.687.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 1.332.049 1.332.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.240.057 -1.288.208Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] -2.240.057 -1.288.208Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.240.057 -1.288.208Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.038.645 3.038.645Yasal Yedekler[21] 3.038.645 3.038.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 4.048.191 3.608.308Net Dönem Karı veya Zararı14.467.769 439.883TOPLAM ÖZKAYNAKLAR120.334.097 106.818.177TOPLAM KAYNAKLAR291.422.355 171.574.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 775.579.491 610.176.472Satışların Maliyeti[23] -734.487.710 -580.734.953TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.091.781 29.441.519BRÜT KAR (ZARAR)41.091.781 29.441.519Genel Yönetim Giderleri[24] -9.864.738 -8.671.120Pazarlama Giderleri[25] -9.623.955 -12.418.942Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 3.981.348 2.788.232Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -3.370.989 -1.839.333ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.213.447 9.300.356Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -306.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.213.447 8.993.898Finansman Gelirleri[27] 1.660.132 1.189.092Finansman Giderleri[27] -5.255.916 -9.130.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.617.663 1.052.161Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.149.894 -612.278Dönem Vergi (Gideri) Geliri[11] -4.478.778 -1.978.146Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 328.884 1.365.868SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.467.769 439.883DÖNEM KARI (ZARARI)14.467.769 439.883Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.467.769 439.883Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-951.849 295.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[16] -1.189.811 369.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler237.962 -73.998Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 237.962 -73.998Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-951.849 295.992TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.515.920 735.875Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.515.920 735.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823604BIST