***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -1.288.208 3.038.645 3.608.305 439.886 106.818.177 106.818.177Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 439.886 -439.886 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -951.849 14.467.769 14.467.769 13.515.920Dönem Karı (Zararı)14.467.769 14.467.769 14.467.769Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-951.849 0 -951.849Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.240.057 3.038.645 4.048.191 14.467.769 120.334.097 120.334.097Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.240.057 3.038.645 4.048.191 14.467.769 120.334.097 120.334.097Transferler809.627 13.658.142 -14.467.769 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)94.709 37.747.525 37.842.234 37.842.234Dönem Karı (Zararı)37.747.525 37.747.525 37.747.525Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)94.709 94.709 94.709Sermaye ArttırımıKar Payları-3.176.841 -3.176.841 -3.176.841Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-49.791 -49.791 -49.791Dönem Sonu Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.145.348 3.848.272 14.479.701 37.747.525 154.949.699 154.949.699Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.493.437 -60.415.000Dönem Karı (Zararı)37.747.525 14.467.769Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.747.525 14.467.769Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.646.432 3.749.393Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12,13] 961.435 2.917.322Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler[9] 0 -605.570Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-605.570Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[6, 8, 16] -1.655.327 378.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.322.208 -140.027Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.500Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-371.619 518.876Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler[6,26] 118.161 -18.025Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.537 130.839Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-148.864Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri124.698Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] 303.512 -328.884Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[14,15] 39.918.651 1.405.701İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.310.746 -77.898.059Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 56.342.493 -130.314.281İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.224 -6.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)56.336.269 -130.308.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -691.070 25.160.800İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1.121.245İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-691.070 26.282.045Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -158.285.540 9.741.620Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] 20.402.502 13.899.667Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 89.968.850 14.100.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)89.968.850 14.100.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -89.760 -196.164Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] 63.609 -2.436.413İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)63.609 63.587Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] 3.761.341 -3.384.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.161.679 -4.469.835Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.161.679 -4.469.835Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları87.704.703 -59.680.897Ödenen Temettüler-3.176.841Vergi İadeleri (Ödemeleri)[11] 3.015.366 -734.103Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-49.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.896.117 -1.354.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12, 13] 4.298.655 2.447.090Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.298.655 2.447.090Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12, 13] -17.194.772 -3.801.940Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.194.772 -3.801.940FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI[5] -56.449.559 96.691.510Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[4] 6.629.571 96.691.510Kredilerden Nakit Girişleri6.629.571 96.691.510Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4,5] -63.079.130 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.079.130YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.147.761 34.921.660NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.147.761 34.921.660DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.559.306 12.637.646DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.707.067 47.559.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 65.707.067 47.559.306Ticari Alacaklar[6] 135.239.274 191.334.846İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 6.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar135.239.274 191.328.622Diğer Alacaklar[8] 562.895 131.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[8] 562.895 131.379Stoklar[9] 168.122.972 9.837.432Peşin Ödenmiş Giderler[10] 5.809.585 2.385.647İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.809.585 2.385.647Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 5.913.824 3.734.198Diğer Dönen Varlıklar[14] 230.143 27.371.950İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar230.143 27.371.950ARA TOPLAM381.585.760 282.354.758TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR381.585.760 282.354.758DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.000 1.000Diğer Alacaklar[8] 185.338 147.502İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar185.338 147.502Maddi Duran Varlıklar[12] 18.376.177 5.861.999Arazi ve Arsalar350.021 0Tesis, Makine ve Cihazlar665.277 1.853.485Mobilya ve Demirbaşlar1.635.309 3.605.417Özel Maliyetler3.246.437 9.589.785Yapılmakta Olan Yatırımlar14.328.149 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar1.124.007 1.412.453Diğer Maddi Duran Varlıklar-2.973.023 -10.599.141Maddi Olmayan Duran Varlıklar[13] 458.375 1.037.871Diğer Haklar31.567 31.567Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar426.808 1.006.304Peşin Ödenmiş Giderler[10] 3.635.575 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.635.575 0Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 1.692.036 2.019.225TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.348.501 9.067.597TOPLAM VARLIKLAR405.934.261 291.422.355KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[4] 3.000.000 24.603.558İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.000.000 24.603.558Banka Kredileri3.000.000 24.603.558Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[4] 4.143.284 3.393.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.143.284 3.393.550Banka Kredileri4.143.284 3.393.550Diğer Finansal Yükümlülükler44.187.009 85.669.118Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler[5] 44.187.009 85.669.118Ticari Borçlar[6] 132.884.363 42.915.513İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar132.884.363 42.915.513Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 33.125 89.760Diğer Borçlar[8] 967.221 903.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar967.221 903.612Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 8.417.713 4.656.372İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.417.713 4.656.372Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[11] 9.745.275 4.478.778Kısa Vadeli Karşılıklar[16] 403.620 337.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar365.120 337.970Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar38.500 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[14] 40.078.830 1.327.998İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.078.830 1.327.998ARA TOPLAM243.860.440 168.376.229TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER243.860.440 168.376.229UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[4] 5.879.837 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.879.837 0Banka Kredileri5.879.837 0Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[16] 1.244.285 2.712.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.244.285 2.712.029TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.124.122 2.712.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.984.562 171.088.258ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar154.949.699 120.334.097Ödenmiş Sermaye[18] 99.687.500 99.687.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 1.332.049 1.332.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] -2.145.348 -2.240.057Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.145.348 -2.240.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.145.348 -2.240.057Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 3.848.272 3.038.645Yasal Yedekler3.848.272 3.038.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 14.479.701 4.048.191Net Dönem Karı veya Zararı37.747.525 14.467.769TOPLAM ÖZKAYNAKLAR154.949.699 120.334.097TOPLAM KAYNAKLAR405.934.261 291.422.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 1.300.046.710 775.579.491Satışların Maliyeti[23] -1.236.926.836 -734.487.710TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.119.874 41.091.781BRÜT KAR (ZARAR)63.119.874 41.091.781Genel Yönetim Giderleri[24] -7.093.955 -9.864.738Pazarlama Giderleri[25] -9.032.856 -9.623.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 4.813.991 3.981.348Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -1.593.615 -3.370.989ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.213.439 22.213.447FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.213.439 22.213.447Finansman Gelirleri[27] 4.206.976 1.660.132Finansman Giderleri[27] -6.624.103 -5.255.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.796.312 18.617.663Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[11] -10.048.787 -4.149.894Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.745.275 -4.478.778Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-303.512 328.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.747.525 14.467.769DÖNEM KARI (ZARARI)37.747.525 14.467.769Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.747.525 14.467.769Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-94.709 951.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-94.709 951.849Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 23.677 -237.962Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[16] -118.386 1.189.811Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-94.709 951.849TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.652.816 15.419.618Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.652.816 15.419.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911158BIST